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    ارمينيا تعرقل عمليات التطهير بعدم إعطاء أذربيجان خريطة للمناطق الملغومة

    ٣١.٠٣.٢٠٢١ [١٩:٤٣]

    فضولي، 31 مارس / آذار، (أذرتاج)

    تم تطهير أكثر من 3.6 مليون متر مربع من الألغام المحررة من الاحتلال الأرميني حتى الآن.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن مدد محمدوف المدير التشغيلي لمجموعة ازالة الالغام في مركز هوراديز الإداري بالوكالة الوطنية لتطهير أراضي أذربيجان من الألغام (أناما) أنه تم العثور على 4224 لغم مضاد للأفراد و1181 لغم مضاد للدبابات و2064 متفجر و300 قنبلة في المناطق المحررة حتى الآن.

    تتواصل عمليات إزالة الألغام.

    كما أشار مدد محمدوف إلى أن ارمينيا تعرقل عمليات التطهير بعدم إعطاء أذربيجان خريطة للمناطق الملغومة.

    AZERTAG.AZ :ارمينيا تعرقل عمليات التطهير بعدم إعطاء أذربيجان خريطة للمناطق الملغومة
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    ارمينيا تعرقل عمليات التطهير بعدم إعطاء أذربيجان خريطة للمناطق الملغومة