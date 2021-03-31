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    توقيف 13 شخصا آخر حاولوا العبور الى الاراضي المحررة من الاحتلال في فضولي

    ٣١.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:١٥‎]

    فضولي، 31 مارس، أذرتاج

    يواصل موظفو شرطة محافظة فضولي اتخاذ تدابير واجراءات تضمن الحيلولة دون محاولة أشخاص للعبور دون رخصة الى الاراضي المحررة من الاحتلال الأرميني غير المطهرة من الألغام والذخائر غير المتفجرة.

    أفادت أذرتاج عن بيان الداخلية أن شرطة فضولي وقفت 13 مواطنا من سكان محافظة بيلقان راكبين 5 سيارات خفيفة في اراضي قرية ألخانلي بمحافظة فضولي كانوا يحاولون العبور دون رخصة خارج منافذ الشرطة للعبور الآمن مستغلين طرقا بديلة جانبية الى الاراضي المحررة من الاحتلال غير المطهرة من الألغام والذخائر غير المتفجرة.

    واقتادتهم الشرطة الى الادارة وحررت محاضر بحقهم واحيلوا الى محكمة المحافظة.

    AZERTAG.AZ :توقيف 13 شخصا آخر حاولوا العبور الى الاراضي المحررة من الاحتلال في فضولي
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    توقيف 13 شخصا آخر حاولوا العبور الى الاراضي المحررة من الاحتلال في فضولي