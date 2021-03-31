وزير الثقافة: إنشاء متحف الاحتلال الفريد تحت الهواء الطلق في أغدام المحررة

قوبا، 31 مارس، أذرتاج

قال أنار كريموف إن متحف النصر سيكون متحفا مجمعيا مهيبا. وسينطلق إنشاء المتحف بعد التصديق على مخطط مستكمل ويكون متحفا فريدا في العالم.

أفادت أذرتاج عن كريموف وزير الثقافة قوله على هامش زيارة قام بها 31 مارس اليوم لمجمع مجزرة قوبا التذكاري بالمحافظة إن متحفا آخر سينشأ تحت الهواء الطلق في مدينة أغدام المحررة من احتلال أرمينيا.

واوضح الوزير أن إنشاء متحف الاحتلال تحت الهواء الطلق في اغدام مخطط ايضا وقد جلب خبراء دوليون الى هذه العملية والهدف أن يرى الناس نطاق هذا الدمار والخراب ووحشية أرمينيا.

واضاف الوزير كريموف أن ضريح واقف افتتح من قبل الزعيم الشعبي العام حيدر علييف عام 1982م وكان أثرا هندسيا معماريا ممتازا ولكننا نأسف بشدة على أن الضريح المذكور مدمرة من قبل غزاة أرمينيا. وقد انطلقت اعمال اعادة بناء وتأهيل الضريح بتوجيه الرئيس. آمل في استكمال هذه الاعمال في صيف العام الجاري ليكون الضريح جاهزا مستكملا الى حين ننظم أيام شعر الملا بناه واقف في شوشا.