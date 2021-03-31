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    سياسة


    احياء ذكرى ضحايا مجزرة الاذربيجانيين في مدينة شوشا

    ٣١.٠٣.٢٠٢١ [٢١:٢٠]

    شوشا، 31 مارس، أذرتاج

    اقيم حفل تذكاري بمشاركة جنود جيش أذربيجان في مدينة شوشا بمناسبة يوم مجزرة الاذربيجانيين 31 مارس.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن المشاركين أحيوا ذكرى ضحايا المجزرة واشادوا بانجازات السياسة المنتهجة من قبل الزعيم العام حيدر علييف والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف متحدثين عن الاعمال المنفذة والاجراءات الرامية الى استلفات دقة واهتمام المجتمع الدولي الى حقائق تلك الاحداث التاريخية المؤلمة.

    AZERTAG.AZ :احياء ذكرى ضحايا مجزرة الاذربيجانيين في مدينة شوشا
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