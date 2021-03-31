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    تطهير أراضي الطريق الممتد الى شوشا من الألغام

    ٣١.٠٣.٢٠٢١ [٢١:٤٣]

    فضولي، 31 مارس (أذرتاج).

    تستمر أعمال إزالة الألغام في الاراضي التي يقطعها الطريق الجاري انشاؤه الى شوشا من محافظة فضولي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مادات محمدوف مدير العمليات لدى مجموعة تطهير الارضي في هوراديز للوكالة الاذربيجانية لإزالة الألغام ان 34 كم من الطريق الجاري انشاؤه الى شوشا تم تطهيره من الألغام. تم الكشف عن 207 لغم مضاد للدبابات و168 لغم مضاد للمشاة و5 ذخائر قتالية غير منفجرة في الاماكن التي يعبرها الطريق، الى جانب قريتي آلخانلي وسيدأحمدلي.

    بشكل اجمالي، تم الكشف عن 4224 لغم مضاد للمشاة و1181 لغم مضاد للدبابات و2064 مفجر للألغام المضادة للدبابات و300 قنبلة صغيرة نتيجة اعمال التطهير في الاراضي المحررة. بلغت اجمالي المساحة التي تم تطهيرها من الالغام 3 ملايين و600 ألف كم مربع.

     

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