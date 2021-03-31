الرئيس علييف: نشاط مجموعة منسك خلال 28 عاما كان يعادل صفرا

باكو، 31 مارس، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف إن مجموعة منسك التابعة لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا المؤسسة خصيصا لحل النزاع مهما كانت ناشطة خلال مدة 28 سنة فإن النتيجة كانت تعادل صفرا. والحال أن البلاد المشاركة في رئاسة مجموعة منسك بلدان متقدمة رائدة في العالم وهي الدول النووية والاعضاء الدائمة لدى مجلس الامن الدولي. والبتة لو مورس ضغط جاد على أرمينيا بشأن الاحتلال وفرضت عقوبات تلبية لطلب أذربيجان كانت القضية قد وجدت حلا سلميا لها من قبل.

أفادت أذرتاج عن الرئيس علييف قوله في كلمة ألقاها في اجتماع القمة غير الرسمي المنعقد عبر الاتصال المرئي لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية إن ذلك لم يحدث للأسف وبالعكس قد اتخذت خطوات استهدفت الى تجميد القضية. وامتنعت أرمينيا بالفعل عن المباحثات. واذا كانت مشغولة بمحاكاة المحادثات في السنوات السابقة فكانت خلال فترة السنوات الثلاث الاخيرة تبلغ تبليغا سافرا ومبديا وبالفعل أن أذربيجان لن يسترجع اليها ولو شبر من الاراضي المحتلة.

واضاف الرئيس علييف أن خطوات غير مسؤولة ومستفزة لقائد أرمينيا قد جعلت المحادثات لا طائل تحتها على الاطلاق بالفعل علاوة على كل ما سلف ذكره مفيدا أن قائد أرمينيا قد ابلغ قبل سنتين قائلا "إن قراباغ أرمينيا ونقطة" وطبعا كان ردنا على ذلك غير متأخر متبوعا برد أخطر في ساحة القتال.