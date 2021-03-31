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    مقر العمليات لدى مجلس الوزراء ناقش الاوضاع الخاصة بالجائحة وعملية التطعيم

    ٣١.٠٣.٢٠٢١ [٢٣:١٨]

    باكو، 31 مارس، أذرتاج

    عقد مقر العمليات لدى مجلس الوزراء جلسة تالية له تحت اشراف رئيس الوزراء علي أسدوف اليوم.

    أفادت أذرتاج عن بيان مجلس الوزراء أن الجلسة حضرها اعضاء مقر العمليات ورؤساء السلطات التنفيذية للمدن والمحافظات وكبار الأطباء.

    وناقشت الجلسة الاوضاع الخاصة بمكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد وتحرك الاصابة وسير عملية التطعيم.

    وقيل إن الاوضاع الخاصة باحتياطيات اللقاح في البلد مرضية.

    وتم التوجيه بالمزيد من توسيع اعمال التعريف والتنوير والتثقيف في اهمية التطعيم وتسريع عملية التطعيم وتشديد اجراءات الرقابة.

    AZERTAG.AZ :مقر العمليات لدى مجلس الوزراء ناقش الاوضاع الخاصة بالجائحة وعملية التطعيم
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    مقر العمليات لدى مجلس الوزراء ناقش الاوضاع الخاصة بالجائحة وعملية التطعيم مقر العمليات لدى مجلس الوزراء ناقش الاوضاع الخاصة بالجائحة وعملية التطعيم