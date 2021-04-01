الرئيس علييف: أنجزنا مهمتنا التاريخية ودمرنا الفاشية الأرمينية لا تعطينا أرمينيا خرائط الاراضي المغروسة بالألغام وهذه جريمة حربية أخرى

باكو، 31 مارس، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف إن الارمن دمروا جميع مدننا وآثارنا التاريخية كلها وحرثوا المقابر ودمروا القبور واكثر من 60 مسجدا وجعلوا المساجد المفكوكة حظائر للبهائم والمواشي والخنازير وذلك اهانة وجريمة على جميع العالم الاسلامي والعالم برمته قد بدأ يرى ذلك وعليه أن يرى. وقد انجزنا مهمتنا التأريخية ودمرنا الفاشية الأرمينية.

أفادت أذرتاج عن الرئيس علييف قوله في كلمة ألقاها في اجتماع القمة غير الرسمي المنعقد عبر الاتصال المرئي لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية إن اعمال اعادة البناء والتأهيل اطلقت حاليا وقد لقي عدد كبير من الأذربيجاني من المدنيين والجنود بعد الحرب مصرعهم بسبب انفجارات الألغام وعدد كثير منهم اصيبوا بجروح خطيرة. ولا تعطينا أرمينيا الى اليوم خرائط المناطق المغروسة بالألغام وهذه جريمة حربية أخرى. كما أن هذا يجعل عمل تطهير الاراضي من الألغام يطلب بزمن طويل ولا يسعنا طبعا أن نعيد مواطنينا اللاجئين والمشردين الى تلك الاراضي قبل استكمال هذه الأعمال.