  • الرئيسية
    • / ثقافة

    ثقافة


    تنطيم المؤتمر العلمي في موضوع "الانتحال الأرمني ضد الموسيقى الشعبية الأذربيجانية"

    ٠١.٠٤.٢٠٢١ [١٢:٠٢]

    باكو، 1 أبريل، أذرتاج

    عقد المؤتمر العلمي على مستوى الجمهورية في موضوع "الانتحال الأرمني ضد الموسيقى الشعبية الأذربيجانية" المكرس ليوم 31 مارس – يوم الإبادة الجماعية للأذربيجانيين والذي نظمه مختبر الأبحاث العلمية "لدراسة الموسيقى المهنية الأذربيجانية بالتقاليد الشفوية واتجاهاتها الجديدة: علم موسيقى الأرغن والصوتيات" لأكاديمية باكو للموسيقى الحامل لاسم عزير حاجيبايلي.

    أبلغت أكاديمية باكو للموسيقى اذرتاج أنه أولاً تم إحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية بدقيقة صمت.

    شددت مديرة المؤتمر العلمي ورئيسة مختبر الأبحاث العلمية لأكاديمية باكو للموسيقى ودكتوراه الفلسفة في تاريخ الفن الأستاذة المشاركة نوريده إسماعيلزاده على أهمية المؤتمر. وفي البداية قدم الخطاب الصوتي الافتراضي لرئيس أكاديمية باكو للموسيقى فنان الشعب لأذربيجان والاتحاد السوفيتي فرهاد بدلبيلي المشاركين في المؤتمر. وشدد فرهاد بدلبيلي على أهمية عقد المؤتمر حول "الانتحال الأرمني ضد الموسيقى الشعبية الأذربيجانية" وقال إن السياسات العدوانية للأرمن ضد موسيقانا وثقافتنا متجذرة في العصور القديمة. على الرغم من أن الأرمن حاولوا عمداً اختلاس موسيقانا، إلا أنهم لم ينجحوا لأن علماء الموسيقى ورجال العلم والفنانين الأذربيجانيين المقدرين أثبتوا انتحال الأرمن وحاربوا محاولات إضفاء الأرمن على أعمال المؤلفين ونماذج الأدب الشعبي لأذربيجان.

    وعُرض في الحفل شريط فيديو للأغنية الشعبية "لاتشين" بأداء طلبة الصف الثالث من قسم تدريس الموسيقى بكلية البيانو بإدارة الأستاذ الأقدم لكرسي "قائد جوقة الغناء" ديلاره غولييفا.

    قالت نائبة لرئيس أكاديمية باكو للموسيقى والمدرسة الفخرية الدكتوراه في العلوم التربوية والبروفيسوره نرمينا غولييفا إن الموضوع وثيق الصلة بشكل خاص ومن المهم مناقشته على نطاق واسع ودراسته على المستوى الدولي ونقله إلى المجتمع الدولي.

    قال نائب رئيس الجامعة للعلوم والإبداع، الدكتور في الفلسفة، العامل الفني المشرف، البروفيسور جلناز عبد الله زاده إن الموضوع المقدم في المؤتمر كان مؤلمًا لشعبنا، وعلى الرغم من المناشدات المتكررة لهذا الموضوع، فإننا نجد دائمًا حالات كثيرة عن الاحتيال الأرمني. وفي إشارة إلى الأهمية الاستراتيجية لإبلاغ المجتمع الدولي بالضرر الذي ألحقه الأرمن بتراثنا الثقافي، قالت جلناز عبد الله زاده إن المؤتمر سيكون خطوة مهمة في إنهاء السياسة العدوانية للأرمن ضد موسيقانا.

     

    AZERTAG.AZ :تنطيم المؤتمر العلمي في موضوع "الانتحال الأرمني ضد الموسيقى الشعبية الأذربيجانية"
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:١٥‎]
    مجموعة من المثقفين الاذربيجانيين يناشدون اليونسكو لارسال بعثة لتقييم حالة التراث الاذربيجاني في ارمينيا
    ٢٢.٠٣.٢٠٢١ [٢٢:٤١]
    يلينا نيدوغينا تكتب : النَّوْرُوز.. شمس الجَمال والدّفء والعطاء
    ١٨.٠٣.٢٠٢١ [٢٣:٢٦]
    مناقشة تعزيز التعاون بين إدارتي الأرشيف الوطني لأذربيجان والمجر
    ١٦.٠٣.٢٠٢١ [١٥‎:٤٥‎]
    إدراج فيلم عن الحاج زين العابدين تقييف بين الافلام الفائزة في مجلة هوليوود
    تنطيم المؤتمر العلمي في موضوع "الانتحال الأرمني ضد الموسيقى الشعبية الأذربيجانية" تنطيم المؤتمر العلمي في موضوع "الانتحال الأرمني ضد الموسيقى الشعبية الأذربيجانية" تنطيم المؤتمر العلمي في موضوع "الانتحال الأرمني ضد الموسيقى الشعبية الأذربيجانية"