تنطيم المؤتمر العلمي في موضوع "الانتحال الأرمني ضد الموسيقى الشعبية الأذربيجانية"

باكو، 1 أبريل، أذرتاج

عقد المؤتمر العلمي على مستوى الجمهورية في موضوع "الانتحال الأرمني ضد الموسيقى الشعبية الأذربيجانية" المكرس ليوم 31 مارس – يوم الإبادة الجماعية للأذربيجانيين والذي نظمه مختبر الأبحاث العلمية "لدراسة الموسيقى المهنية الأذربيجانية بالتقاليد الشفوية واتجاهاتها الجديدة: علم موسيقى الأرغن والصوتيات" لأكاديمية باكو للموسيقى الحامل لاسم عزير حاجيبايلي.

أبلغت أكاديمية باكو للموسيقى اذرتاج أنه أولاً تم إحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية بدقيقة صمت.

شددت مديرة المؤتمر العلمي ورئيسة مختبر الأبحاث العلمية لأكاديمية باكو للموسيقى ودكتوراه الفلسفة في تاريخ الفن الأستاذة المشاركة نوريده إسماعيلزاده على أهمية المؤتمر. وفي البداية قدم الخطاب الصوتي الافتراضي لرئيس أكاديمية باكو للموسيقى فنان الشعب لأذربيجان والاتحاد السوفيتي فرهاد بدلبيلي المشاركين في المؤتمر. وشدد فرهاد بدلبيلي على أهمية عقد المؤتمر حول "الانتحال الأرمني ضد الموسيقى الشعبية الأذربيجانية" وقال إن السياسات العدوانية للأرمن ضد موسيقانا وثقافتنا متجذرة في العصور القديمة. على الرغم من أن الأرمن حاولوا عمداً اختلاس موسيقانا، إلا أنهم لم ينجحوا لأن علماء الموسيقى ورجال العلم والفنانين الأذربيجانيين المقدرين أثبتوا انتحال الأرمن وحاربوا محاولات إضفاء الأرمن على أعمال المؤلفين ونماذج الأدب الشعبي لأذربيجان.

وعُرض في الحفل شريط فيديو للأغنية الشعبية "لاتشين" بأداء طلبة الصف الثالث من قسم تدريس الموسيقى بكلية البيانو بإدارة الأستاذ الأقدم لكرسي "قائد جوقة الغناء" ديلاره غولييفا.

قالت نائبة لرئيس أكاديمية باكو للموسيقى والمدرسة الفخرية الدكتوراه في العلوم التربوية والبروفيسوره نرمينا غولييفا إن الموضوع وثيق الصلة بشكل خاص ومن المهم مناقشته على نطاق واسع ودراسته على المستوى الدولي ونقله إلى المجتمع الدولي.

قال نائب رئيس الجامعة للعلوم والإبداع، الدكتور في الفلسفة، العامل الفني المشرف، البروفيسور جلناز عبد الله زاده إن الموضوع المقدم في المؤتمر كان مؤلمًا لشعبنا، وعلى الرغم من المناشدات المتكررة لهذا الموضوع، فإننا نجد دائمًا حالات كثيرة عن الاحتيال الأرمني. وفي إشارة إلى الأهمية الاستراتيجية لإبلاغ المجتمع الدولي بالضرر الذي ألحقه الأرمن بتراثنا الثقافي، قالت جلناز عبد الله زاده إن المؤتمر سيكون خطوة مهمة في إنهاء السياسة العدوانية للأرمن ضد موسيقانا.