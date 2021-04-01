توظيف الحكام لمباريات الجولة التاسعة عشرة بدوري الدرجة الاولى لكرة القدم

باكو، 1 أبريل، أذرتاج

نشرت ادارة دوري كرة القدم للمحترفين تعيينات الحكام لمباريات الجولة التاسعة عشرة بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج عن بيان الادارة أن مباريات الجولة تنظم أيام 1-3 نيسان المستهل.

1 ابريل، الخميس

توران طاووس – قراباغ الرديف اغدام، الحكم جباروف، ملعب طاووس المركزي

قراداغ لوكباتان باكو – كشله الرديف باكو، الحكم أحمدوف، ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي، حي قراداغ، باكو

2 ابريل، الجمعة

نفطجي الرديف باكو – الجيش الرياضي، الحكم حاجييف، ملعب مركز الخطوط الجوية التركية لكرة القدم، باكو

صباح الرديف باكو – زاقاتالا، الحكم أومودلو، ملعب باكو الاولمبي، باكو

3 ابريل، السبت

سومغايت الرديف – كبز كنجة، الحكم بكروف، ملعب كابتال بنك أرينا، سومغايت

ت الأندية ل ف ت خ هـ ن

1 توران طاووس 18 10 7 1 27-11 37

2 زاقاتالا 18 12 1 5 38-19 37

3 نفطجي الرديف 17 11 4 2 35-14 37

4 صباح الرديف 16 9 2 5 26-16 29

5 قراباغ الرديف 18 8 3 7 23-18 27

6 كبز 18 6 5 7 25-26 23

7 قراداغ لوكباتان 18 4 5 9 16-27 17

8 الجيش الرياضي 18 3 5 10 21-39 14

9 كشلة الرديف 17 3 3 11 18-40 12

10 سومغايت الرديف 18 2 5 11 16-35 11

ويتصدر قائمة الهدافين تيموروف لاعب زاقاتالا برصيد 11 هدفا ويليه جعفروف لاعب توران طاووس برصيد 10 أهداف وقولييف لاعب صباح الرديف برصيد 9 أهداف.