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    الرئيس إلهام علييف يستقبل سلجوق بيرقدار وهالوك جورجون

    ٠١.٠٤.٢٠٢١ [١٤:٢٥‎]

    باكو، 1 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    استقبل الرئيس الأذربايجاني إلهام علييف اليوم سلجوق بيرقتار المدير الفني لشركة "Baykar Makine" وهالوك جورجون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ASELSAN".

    AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يستقبل سلجوق بيرقدار وهالوك جورجون
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