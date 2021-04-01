الرئيس إلهام علييف يلتقي نائب رئيس الوزراء الروسي
AzerTAg.az
٠١.٠٤.٢٠٢١ [١٥:٠٠]
باكو، 1 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم نائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي أليكسي أوفرشوك.
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