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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي نائب رئيس الوزراء الروسي

    ٠١.٠٤.٢٠٢١ [١٥‎:٠٠]

    باكو، 1 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم نائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي أليكسي أوفرشوك.

    AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي نائب رئيس الوزراء الروسي
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