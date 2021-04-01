باكو، 1 أبريل / نيسان، (أذرتاج) قام وزير الخارجية الأذربايجاني جيهون بايراموف بزيارة الى موسكو لحضور اجتماع مجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة. افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية انه خلال الزيارة، من المتوقع أن يعقد الوزير جيهون بايراموف اجتماعات ثنائية.

AZERTAG.AZ : وزير الخارجية يزور موسكو

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده