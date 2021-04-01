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    سياسة


    وزير الخارجية يزور موسكو

    ٠١.٠٤.٢٠٢١ [١٦:٤٩]

    باكو، 1 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    قام وزير الخارجية الأذربايجاني جيهون بايراموف بزيارة الى موسكو لحضور اجتماع مجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية انه خلال الزيارة، من المتوقع أن يعقد الوزير جيهون بايراموف اجتماعات ثنائية.

    AZERTAG.AZ : وزير الخارجية يزور موسكو
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