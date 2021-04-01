زلزال في بحر إيجه

إسطنبول، 1 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر مقاطعة داتشا التابعة لمدينة موغلا التركية اليوم الخميس.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) أن زلزالا بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة داتشا في مدينة موغلا التركية في تمام الساعة 15:33 من مساء اليوم الخميس وعلى عمق 15.7 كيلومترات تحت عمق الأرض.

وشعر به سكان المدن والمقاطعات بالمحافظة دون وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات.