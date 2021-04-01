أذربيجان: تسجيل 2248 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و860 حالة شفاء ووفاة 26 شخصا

باكو، 1 أبريل/ نيسان، (أذرتاج)

سجلت إصابة 2248 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 860 مصاب هذا المرض وتوفي 26 شخصا مصابا بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 263 ألف و961 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 238 ألف و985 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3 آلاف و593 مريض ويستمر علاج 21383 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و888 ألف و33 فحصا طبيا فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 14375 فحص طبي.