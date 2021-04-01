أذربيجان تنضم إلى المشاريع المنفذة في إطار برنامج التعاون بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وتركيا

باكو، 1 أبريل، أذرتاج

ستدعم مشاركة أذربيجان في برنامج الشراكة بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) وتركيا أنشطة المنظمة الحالية لزيادة الإنتاجية الزراعية في البلاد ومكافحة الأمراض والآفات الحيوانية والحشرات المضرة بشكل مشترك.

تم تعزيز التعاون بين البلدين بشكل أكبر من خلال اعتماد أذربيجان أربعة مشاريع في إطار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الشراكة بين منظمة الأغذية والزراعة وتركيا (FTPPII). أكد مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في أذربيجان لوكالة أذرتاج أن هذا التعاون سيقرب المنظمة وتركيا وأذربيجان من أهداف ضمان الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الريفية والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

ستدعم المشاريع التي تمولها الحكومة التركية بناء القدرات في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك الحد من نقص الأغذية وإسرافها في آسيا الوسطى وأذربيجان وتركيا وضمان مصايد الأسماك وتربية الأسماك المستدامة ومكافحة أمراض القمح وتحسين أنظمة الأمن الغذائي الوطنية.

يهدف مشروع مصايد الأسماك (FISHCap) الذي هو الأول من هذه المشاريع إلى زيادة القدرة الوطنية على الاستخدام المستدام لموارد المياه العذبة ومصايد الأسماك والمأكولات البحرية والموارد الطبيعية لدعم الأمن الغذائي. يهدف المشروع الآخر (CAC-Rust) إلى تعزيز مكافحة الأمراض وويادة الإنتاجية والاستدامة في إنتاج القمح من خلال تعزيز القدرات الوطنية والتعاون الإقليمي في مكافحة أمراض القمح. ويهدف المشروع الثالث إلى منع فقدان الأغذية وإسرافها وأنه سيدعم تنمية قدرات المؤسسات الوطنية في المنطقة وتطوير استراتيجيات وطنية وإقليمية للحد من نقص الأغذية وإسرافها. يهدف المشروع الرابع للأمن الغذائي إلى تحسين أنظمة الأمن الغذائي على الصعيدين الوطني والإقليمي. سيساهم هذا المشروع في مراقبة السلامة الغذائية وتعزيز اتصالات المخاطر في المنطقة. كما سيوفر بيئة مواتية للتصدي لمخاطر الأمن الغذائي والتي تمثل أولوية للقطاعين العام والخاص.

ستساهم مشاركة أذربيجان في برنامج الشراكة بين منظمة الأغذية والزراعة وتركيا في تعزيز مكافحة مشتركة لمنظمة الأغذية والزراعة الزراعية في البلاد ضد الأمراض والآفات الحيوانية الحشرات المضرة. قالت ممثلة منظمة الأغذية والزراعة في أذربيجان ملاك شاكماك: "إننا سعداء للغاية لانضمام أذربيجان إلى برنامج الشراكة بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وتركيا الذي يكمل المشاريع والأنشطة الجارية في إطار برنامج الشراكة بين منظمة الأغذية والزراعة وأذربيجان". بدأ برنامج الشراكة بين منظمة الأغذية والزراعة وأذربيجان في عام 2015 ويعد هذا بمثابة مرحلة جديدة للتعاون بين أذربيجان ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.