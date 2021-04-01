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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف يمنح سلجوق بيرقتار وسام "قاراباغ"

    ٠١.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٤٩]

    باكو، 1 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    منح رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف سلجوق بيرقتار المدير الفني لشركة "Baykar Makine" وسام "قاراباغ".

    افادت وكالة اذرتاج ان سلجوق بيرقتار حصل على هذه الجائزة السامية لمساهمته في تعزيز العلاقات الأخوية بين أذربيجان وتركيا وتطوير التعاون والقضية العادلة لضمان وحدة أراضي جمهورية أذربيجان وسيادتها.

    شدد الرئيس الأذربيجاني في استقباله سلجوق بيرقتار وهالوك جورجون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ASELSAN" في 1 أبريل على دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والشعب التركي لأذربيجان خلال الحرب الوطنية العظمى.

    وتطرق الرئيس إلهام علييف إلى إنجازات الصناعة الدفاعية التركية وقال إن سلجوق بيرقتار كان في طليعة هذه النجاحات مشيرا إلى دور منتجات "بايكار" في تدمير معدات العدو أثناء تحرير أراضينا.

    AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يمنح سلجوق بيرقتار وسام "قاراباغ"
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