خبير عسكري: صاروخ "اسكندر" المطلق على شوشا هو غير صاروخ "اسكندر" الذي سلمته روسيا لأرمينيا

باكو، 1 أبريل، أذرتاج

دأبت القيادة العسكرية الأرمنية على تهديد أذربيجان بصواريخ "الإسكندر" منذ اليوم الأول للحرب. أدلى بعض السياسيين في أرمينيا، بما فيهم الرئيس السابق سيرج سركسيان والكولونيل جنرال موفسيس هاكوبيان ورئيس الوزراء نيكول باشينيان نفسه بتصريحات صاخبة حول استخدام هذه الصواريخ خلال الحرب. لا يتوافق نوع الصاروخ الذي أطلق على شوشا مع نوع الصاروخ الذي سلمته روسيا لأرمينيا. بعبارة أخرى، صرحت روسيا بأنها سلمت ارمينيا نوعا آخر من صاروخ اسكندر وهو "إسكندر- إي". لكن الصاروخ الذي عثر عليه في شوشا من منظومة "إسكندر- إم" يعد أكثر فتكا.

صرح الخبير العسكري عدالت وردييف بذلك في مقابلة مع أذرتاج.

وذكر الخبير العسكري أنه في 15 مارس، عثر موظفو وكالة مكافحة الألغام لجمهورية أذربيجان على بقايا صاروخ "إسكندر" حول شوشا. ومن المثير للاهتمام أن بقايا الصاروخ هذه لا ترجع الى صاروخ نوع "أسكندر-إي" الذي سلمته روسيا لأرمينيا وأعلنت عنه رسمياً ولكن بقايا الصواريخ تعود إلى نسخة "إسكندر- إم" من منظومة "إسكندر" والتي هي من صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية. تنتمي هذه النوعية إلى فئة الصواريخ متوسطة المدى التي يصل مداها إلى 500 كيلومتر. يتعارض تصدير هذه الصواريخ تماماً مع متطلبات اتفاقية عام 1987 بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بشأن تدمير الصواريخ قصيرة المدى ومتوسطة المدى.

وأشار عدالت وردييف، من ناحية أخرى، إلى أن نقل هذه الصواريخ إلى أرمينيا لم ينعكس رسمياً في أي مصدر. ولم ترد أي تقارير عن تسليم نسخة "إسكندر- إم" إلى أرمينيا. في هذه الحالة، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن أرمينيا ليست لديها القدرة على إطلاق هذه الصواريخ. هذه الحقيقة التي تثير العديد من الأسئلة ومن المحتمل أن يتم التحقيق فيها بمزيد من التفصيل وسيتم تقديم المعلومات التي تم الحصول عليها إلى المنظمات ذات الصلة. لأن أرمينيا لم تطلق صواريخ "إسكندر" قط. لذلك، ليس لدى الجيش الأرمني أي عناصر مدربة لإطلاق صاروخ "أسكندر- إم". وقال "نعتقد أنه سيتم توضيح هذه المسألة قريباً".