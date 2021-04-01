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    بحث فرص التعاون بين أذربيجان وقطر في مجال صناعة الدفاع

    ٠١.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٢٩]

    باكو ، 1 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    التقى سفير أذربيجان في دولة قطر رشاد إسماعيلوف مع رئيس وعضو مجلس إدارة شركة "Barzan Holdings" ناصر حسن النعيمي.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن السفارة ان الطرفين ناقشا خلال الاجتماع فرص التعاون بين أذربيجان وقطر في مجال صناعة الدفاع. أحاط السفير رشاد إسماعيلوف الجانب الآخر علما بأنشطة وزارة الإنتاج الحربي الأذربيجانية.

    كما تحدث السفير عن الانتصار العظيم لأذربيجان في الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما ونجاح جيشنا.

    ويذكر أن شركة "Barzan Holdings" تأسست لتعزيز القدرات العسكرية للقوات المسلحة القطرية. الشركة متخصصة في الاستثمار والبحث والتطوير والمشتريات الاستراتيجية.

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    بحث فرص التعاون بين أذربيجان وقطر في مجال صناعة الدفاع