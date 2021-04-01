مناقشة آفاق تطوير التعاون العسكري التقني بين أذربيجان وتركيا

باكو، 1 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

التقى وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف اليوم مع سلجوق بيرقتار المدير الفني لشركة "Baykar Makine" وذلك على هامش زيارته الى بلادنا.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان وزير الدفاع رحب بالضيوف وأكد أن التعاون العسكري بين البلدين يقوم على أساس العلاقات الودية والأخوية وتلك العلاقات تتطور وتتقوى.

وقال الجنرال ذاكر حسنوف إن العلاقات الودية بين رئيسي البلدين لعبت دورا هاما في تنمية العلاقات بين كلا البلدين وأكد على أهمية مثل هذه اللقاءات من أجل توسيع التعاون بين البلدين.

إن المركبات الجوية بدون طيار التي أنتجتها شركة "بايكار" عززت بشكل كبير إمكانات أذربيجان العسكرية. نتيجة الاستخدام الفعال لهذه الطائرات بدون طيار في الحرب الوطنية، تعرض العدو لضربة قوية ودمر عدد كبير من قوته البشرية ومعداته العسكرية.

كما ناقش الجانبان الوضع الحالي وآفاق التعاون العسكري التقني بين أذربيجان وتركيا.