موسكو تستضيف لقاء بين وزيري خارجية اذربيجان وروسيا

باكو، 1 أبريل (اذرتاج)

جرى في الاول من ابريل في موسكو لقاء بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة.

أفادت وكالة أذرتاج ان اللقاء شهد مناقشة علاقات التعاون الثنائي والاوضاع الاقليمية ومسائل تنفيذ البيانين الثلاثيين.

اعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى الحوار بين اذربيجان وروسيا.

كما جرى في اللقاء تبادل الآراء حول المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك.