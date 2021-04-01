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    الرئيس علييف يستقبل المدير العام للصحة العالمية عبر الاتصال المرئي

    ٠١.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٢٣]

    باكو، 1 أبريل، أذرتاج

    استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 1 ابريل اليوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس استقبالا عبر الاتصال المرئي.

    أفادت أذرتاج أن اللقاء الافتراضي حضره كذلك رئيس مكتب أوروبا للصحة العالمية هانس كلوغه وممثلون قادة آخرون للمنظمة.

    واشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بمساعدات أذربيجان للمنظمة في جميع المجالات ومن ضمنها في مجال المالية تقديم البلد مساعدة بلغت 10 ملايين دولار مشيرا الى أن دعم أذربيجان السياسي والمعنوي لمنظمة الصحة العالمية قيم للغاية.

    وتحدث الرئيس إلهام علييف عن الاعمال المنفذة في البلد في مجال مكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مشيرا الى مساهمات أذربيجان للتعاون الدولي في هذا المجال. وابلغ عقد الدورة الخاصة المكرسة لمكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة بمبادرة أذربيجان وكذلك اجتماع القمة الطارئة للمجلس التركي. واكد أن القرار المسمى بـ "ضمان الوصول الى اللقاحات المضادة لعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وصولا متساويا وبأسعار معقولة وفي وقت مناسب وشاملا الى اللقاح" بمبادرة أذربيجان كونها رئيسا لحركة عدم الانحياز وذلك على هامش الدورة الـ46 لمجلس حقوق الانسان لدى منظمة الامم المتحدة في 21 مارس.

    وتناول رئيس الدولة اهمية مكافحة الجائحة عبر العالم مضيفا انه قد أدلى بتصريحات بشأن القومية اللقاحية وبطلب بعض من البلدان بعدد يزيد عن الطلب من اللقاح في حين يواجه بعض من البلدان مشكلات خطيرة في الوصول اليه. واستلفت الرئيس إلهام علييف الى أن التمييز الملاحظ علانية في تقسيم اللقاح تقسيما غير عادلا يبعث باليأس والأسف.

    وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن 84 الف جرعة من لقاح استرا زينيكا سوف ترسل الى أذربيجان في اقرب وقت ضمن مبادرة كوفاكس.

    وعبر الرئيس إلهام علييف عن الشكر في هذا الصدد.

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف يستقبل المدير العام للصحة العالمية عبر الاتصال المرئي
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