  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    تدشين قاعدة عسكرية جديدة في الحدود مع ارمينيا في محافظة قوبادلي

    ٠١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠١]

    باكو، 1 أبريل (أذرتاج).

    تم تدشين قاعدة عسكرية جديدة في الحدود مع ارمينيا في اراضي محافظة قوبادلي في 1 ابريل، حسبما افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لجهاز حرس الحدود.

    تم تهيئة كل الظروف المناسبة للعسكريين ولتنظيم النشاط القتالي العسكري في القاعدة العسكرية. فيها غرف خدمية وثكنة ومطعم عام وغيرها من المباني.

    AZERTAG.AZ :تدشين قاعدة عسكرية جديدة في الحدود مع ارمينيا في محافظة قوبادلي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠١.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:١٩]
    خبير عسكري: صاروخ "اسكندر" المطلق على شوشا هو غير صاروخ "اسكندر" الذي سلمته روسيا لأرمينيا
    ٠١.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٤٩]
     مناقشة التعاون بين وكالات إنفاذ القانون في أذربيجان وفرنسا
    ٣٠.٠٣.٢٠٢١ [٢٢:٠٦]
    ولي العهد السعودي يعلن عن مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر
    ٢٦.٠٣.٢٠٢١ [١٧:٤٠]
    تطعيم 19 ألفا و427 شخص في أذربيجان في 25 مارس
    تدشين قاعدة عسكرية جديدة في الحدود مع ارمينيا في محافظة قوبادلي تدشين قاعدة عسكرية جديدة في الحدود مع ارمينيا في محافظة قوبادلي تدشين قاعدة عسكرية جديدة في الحدود مع ارمينيا في محافظة قوبادلي تدشين قاعدة عسكرية جديدة في الحدود مع ارمينيا في محافظة قوبادلي تدشين قاعدة عسكرية جديدة في الحدود مع ارمينيا في محافظة قوبادلي تدشين قاعدة عسكرية جديدة في الحدود مع ارمينيا في محافظة قوبادلي تدشين قاعدة عسكرية جديدة في الحدود مع ارمينيا في محافظة قوبادلي تدشين قاعدة عسكرية جديدة في الحدود مع ارمينيا في محافظة قوبادلي تدشين قاعدة عسكرية جديدة في الحدود مع ارمينيا في محافظة قوبادلي تدشين قاعدة عسكرية جديدة في الحدود مع ارمينيا في محافظة قوبادلي