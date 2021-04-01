تدشين قاعدة عسكرية جديدة في الحدود مع ارمينيا في محافظة قوبادلي

باكو، 1 أبريل (أذرتاج).

تم تدشين قاعدة عسكرية جديدة في الحدود مع ارمينيا في اراضي محافظة قوبادلي في 1 ابريل، حسبما افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لجهاز حرس الحدود.

تم تهيئة كل الظروف المناسبة للعسكريين ولتنظيم النشاط القتالي العسكري في القاعدة العسكرية. فيها غرف خدمية وثكنة ومطعم عام وغيرها من المباني.