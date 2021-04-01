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    رئيس الوزراء الاذربيجاني يلتقي المدير الاقليمي للبنك العالمي

    ٠١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠٣]

    باكو، 1 ابريل (أذرتاج).

    التقى رئيس الوزراء الاذربيجاني علي اسدوف في 1 ابريل مع المدير الاقليمي للبنك العالمي سيباستيان مولينيوس.

    افادت وكالة اذرتاج ان الطرفين اعربا في اللقاء عن ارتياحهما للاستمرار الناجح للتعاون المثمر بين اذربيجان والبنك العالمي وناقشا آفاق تطوير هذه العلاقات.

    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء الاذربيجاني يلتقي المدير الاقليمي للبنك العالمي
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