جهاز الجمارك يلتزم بتعهدات الميزانية بنسبة 55ر119 في المائة

باكو، 1 أبريل، أذرتاج

قال سفر مهدييف إن جهاز الجمارك التزم بتعهدات الميزانية خلال الفترة ما بين يناير ومارس العام الحالي بنسبة 55ر119 في المائة.

أفادت أذرتاج عن مهدييف رئيس جهاز الجمارك قوله إن رسوم الجمارك البالغة 5ر153 مليون مانات علاوة على التوقعات المخططة جمعت وحولت الى ميزانية الدولة.