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    انشاء نيابات عامة عسكرية جديدة لدى الاراضي المحررة من الاحتلال

    ٠١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:١٠]

    باكو، 1 أبريل، أذرتاج

    وقع الرئيس إلهام علييف في 1 ابريل اليوم على مرسوم ينص على انشاء النيابات العامة العسكرية الجديدة لدى الاراضي المحررة من الاحتلال.

    أفادت أذرتاج أن المرسوم ينص على انشاء نيابة قبادلي العامة العسكرية ونيابة كلبجار العامة العسكرية وكذلك نيابة اغدام العامة العسكرية على اساس نيابة قراباغ العامة العسكرية.

    وكلف المرسوم مجلس الوزراء باتخاذ تدابير ضرورية بغية ضمان النيابات العامة العسكرية الجديدة وكذلك نيابة فضولي العامة العسكرية بالمباني والمستلزمات ووسائل الاتصالات والنقل وسائر الوسائل التنظيمية الفنية في مدن قبادلي وكلبجار وأغدام وفضولي.

    AZERTAG.AZ :انشاء نيابات عامة عسكرية جديدة لدى الاراضي المحررة من الاحتلال
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