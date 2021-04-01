  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    رئيس الوزراء يستقبل نائب رئيس الحكومة الروسية

    ٠١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٣١]

    باكو، 1 أبريل، أذرتاج

    رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف استقبل في 1 ابريل اليوم نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية أليكسي أوفيرجوك.

    أفادت أذرتاج عن بيان مجلس الوزراء أن اللقاء بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء يستقبل نائب رئيس الحكومة الروسية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠٣]
    رئيس الوزراء الاذربيجاني يلتقي المدير الاقليمي للبنك العالمي
    ٠١.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٢٣]
    موسكو تستضيف لقاء بين وزيري خارجية اذربيجان وروسيا
    ٠١.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٢٩]
    بحث فرص التعاون بين أذربيجان وقطر في مجال صناعة الدفاع
    ٠١.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٤٩]
    الرئيس إلهام علييف يمنح سلجوق بيرقتار وسام "قاراباغ"
    رئيس الوزراء يستقبل نائب رئيس الحكومة الروسية