رئيس الوزراء يستقبل نائب رئيس الحكومة الروسية
AzerTAg.az
٠١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٣١]
باكو، 1 أبريل، أذرتاج
رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف استقبل في 1 ابريل اليوم نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية أليكسي أوفيرجوك.
أفادت أذرتاج عن بيان مجلس الوزراء أن اللقاء بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
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