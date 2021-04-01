باكو، 1 أبريل، أذرتاج رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف استقبل في 1 ابريل اليوم نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية أليكسي أوفيرجوك. أفادت أذرتاج عن بيان مجلس الوزراء أن اللقاء بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

AZERTAG.AZ : رئيس الوزراء يستقبل نائب رئيس الحكومة الروسية

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