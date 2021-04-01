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    تعليق مباريات كرة القدم في سلوفينيا

    ٠١.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٢٨]

    ليوبليانا، 1 أبريل، أذرتاج

    تم تعليق مباريات كرة القدم في سلوفينيا.

    أفادت أذرتاج عن بيان الاتحاد السلوفيني لكرة القدم انه اتخذ هذا القرار بسبب نظام الحجر الصحي الصارم المطبق في البلد.

    وجاء في البيان أن المسابقات تعلق الى 11 ابريل.

    AZERTAG.AZ :تعليق مباريات كرة القدم في سلوفينيا
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