ليوبليانا، 1 أبريل، أذرتاج

تم تعليق مباريات كرة القدم في سلوفينيا.

أفادت أذرتاج عن بيان الاتحاد السلوفيني لكرة القدم انه اتخذ هذا القرار بسبب نظام الحجر الصحي الصارم المطبق في البلد.

وجاء في البيان أن المسابقات تعلق الى 11 ابريل.