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    أخبار رسمية


    الرئيس علييف يستقبل المدير الاقليمي للبنك الدولي

    ٠١.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٥‎٥‎]

    باكو، 1 أبريل، أذرتاج

    استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 1 ابريل اليوم المدير الاقليمي للبنك الدولي سيباستيان مولينئوس.

    أفادت أذرتاج أن الطرفين اكدا خلال المباحثة على اهمية التعاون بين الجانبين مع التطورات الجارية في مجال الاقتصاد في أذربيجان. واشيد بسياسة الاصلاحات المنفذة في البلد بقيادة الرئيس الأذربيجاني.

    وتبادل الطرفان وجهات نظر في اللقاء حول مواصلة الاتصالات في الجوانب الاستراتيجية والتعاون الناجح بين أذربيجان والبنك الدولي.

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف يستقبل المدير الاقليمي للبنك الدولي
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