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    الرئيس علييف: التمييز الملاحظ علانية في توزيع اللقاح غير عادل يبعث باليأس والأسف

    ٠٢.٠٤.٢٠٢١ [٠٠:٠٤]

    باكو، 1 أبريل، أذرتاج

    إن التمييز الملاحظ علانية في توزيع اللقاح غير عادل يبعث باليأس والأسف.

    أفادت أذرتاج أن هذه الفكرة أدلى بها رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في استقباله في 1 ابريل اليوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس استقبالا عبر الاتصال المرئي.

    وتحدث الرئيس إلهام علييف عن الاعمال المنفذة في البلد في مجال مكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مشيرا الى مساهمات أذربيجان للتعاون الدولي في هذا المجال. وابلغ عقد الدورة الخاصة المكرسة لمكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة بمبادرة أذربيجان وكذلك اجتماع القمة الطارئة للمجلس التركي. واكد أن القرار المسمى بـ "ضمان الوصول الى اللقاحات المضادة لعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وصولا متساويا وبأسعار معقولة وفي وقت مناسب وشاملا الى اللقاح" بمبادرة أذربيجان كونها رئيسا لحركة عدم الانحياز وذلك على هامش الدورة الـ46 لمجلس حقوق الانسان لدى منظمة الامم المتحدة في 21 مارس.

    وتناول رئيس الدولة اهمية مكافحة الجائحة عبر العالم مضيفا انه قد أدلى بتصريحات بشأن القومية اللقاحية وبطلب بعض من البلدان بعدد يزيد عن الطلب من اللقاح في حين يواجه بعض من البلدان مشكلات خطيرة في الوصول اليه. واستلفت الرئيس إلهام علييف الى أن التمييز الملاحظ علانية في تقسيم اللقاح تقسيما غير عادلا يبعث باليأس والأسف.

    واشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بمساعدات أذربيجان للمنظمة في جميع المجالات ومن ضمنها في مجال المالية تقديم البلد مساعدة بلغت 10 ملايين دولار مشيرا الى أن دعم أذربيجان السياسي والمعنوي لمنظمة الصحة العالمية قيم للغاية.

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف: التمييز الملاحظ علانية في توزيع اللقاح غير عادل يبعث باليأس والأسف
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    الرئيس علييف: التمييز الملاحظ علانية في توزيع اللقاح غير عادل يبعث باليأس والأسف