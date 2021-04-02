بيان مكتب الاعلام الرئاسي

باكو، 1 أبريل، أذرتاج

جرت مكالمة هاتفية في 1 ابريل اليوم بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين.

ونوقشت خلال المكالمة الهاتفية أوضاع تكونت حول قراباغ الجبلية. وتم التعبير عن الامتنان من استتباب الاوضاع ككل والالتزام بنظام وقف اطلاق النار.

وبالاخذ بعين الاعتبار محادثات أجراها في باكو نائب رئيس حكومة الاتحاد الروسي أليكسي أوفيرجوك اعيد النظر في سير الاعمال المنفذة طبقا للبيانين الصادرين في 10 نوفمبر عام 2020م و11 يناير عام 2021م عن رئيسي روسيا وأذربيجان ورئيس الوزراء الأرميني في تسوية العلاقات الاقتصادية واتصالات النقل في جنوب القوقاز. وفي هذا السياق، اشيد بفعاليات فريق العمل المترأس من جانب نواب رؤساء الوزراء لكل البلاد الثلاثة.

وتم التطرق الى عدد من المسائل الملحة المدرجة في الاجندة الثنائية بما فيه مسائل التعاون في مكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وتم التأكيد على عزم كلا الطرفين على توطيد الشراكة الاستراتيجية الأذربيجانية الروسية ومواصلة تنمية المشاريع ذات النفع المشترك.

وتم التوصل الى اتفاق على مواصلة الاتصالات.