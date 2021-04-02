الرئيس إلهام علييف يلتقي وزيرة التجارة التركية والوفد المرافق لها
AzerTAg.az
٠٢.٠٤.٢٠٢١ [١٢:٥٥]
باكو، 2 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان والوفد المرافق لها.
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