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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزيرة التجارة التركية والوفد المرافق لها

    ٠٢.٠٤.٢٠٢١ [١٢:٥‎٥‎]

    باكو، 2 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان والوفد المرافق لها.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي وزيرة التجارة التركية والوفد المرافق لها
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