تقديم آلة الطرب "بالابان" للموسيقى الشعبية الأذربيجانية القديمة لإدراجها في قائمة اليونسكو

باريس، 2 أبريل، أذرتاج

تثري أذربيجان التي تساهم في الحوار بين الحضارات والثقافات التراث الثقافي العالمي أيضاً.

تتعزز العلاقات بين أذربيجان واليونسكو التي بُنيت على أساس متين من قبل النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان ورئيسة مؤسسة حيدر علييف وسفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة مهريبان علييفا.

تفيد أذرتاج أنه بدعم من رئيسة مؤسسة حيدر علييف وسفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة مهربان علييفا أعد ملف لإدراج آلة الطرب "بالابان" للموسيقى الشعبية الأذربيجانية القديمة في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي من قبل وزارتي الثقافة والشئون الخارجية لجمهورية أذربيجان والبعثة الدائمة لجمهورية أذربيجان لدى اليونسكو واللجنة الوطنية لجمهورية أذربيجان في اليونسكو.

تم تقديم ملف الترشيح متعدد الجنسيات بعنوان" الاتقان في بالابان ومهارة العزف" المعد من قبل أذربيجان وتركيا بشكل مشترك إلى أمانة اليونسكو لإدراجه في القائمة التمثيلية لحماية التراث الثقافي غير المادي للعالم.

نظراً لأن أذربيجان هي المنسقة، فقد تم تقديم ملف الترشيح إلى سكرتارية المنظمة من قبل بعثتنا الدائمة لدى اليونسكو. سينظر أعضاء اللجنة في ملف الترشيح خلال الدورة السابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي في عام 2022.

شهلاء أغالاروفا

المراسلة الخاصة لوكالة أذرتاج

باريس