أذربيجان: تسجيل 2361 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و822 حالة شفاء ووفاة 24 شخصا

باكو، 2 أبريل/ نيسان، (أذرتاج)

سجلت إصابة 2361 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 822 مصاب هذا المرض وتوفي 24 شخصا مصابا بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 266 ألف و322 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 239 ألف و807 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3 آلاف و617 مريض ويستمر علاج 22898 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و901 ألف و160 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 13127 فحص طبي.