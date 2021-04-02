رئيس الوزراء الاذربيجاني يلتقي وزيرة التجارة التركية

باكو، 2 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

التقى رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف اليوم مع وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء ان الطرفين ناقشا خلال اللقاء آفاق توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين أذربيجان وتركيا وأعربا عن ثقتهما في ان التعاون متبادل المنفعة بين البلدين سيستمر في التطور بنجاح في جميع المجالات.