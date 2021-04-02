باكو، 2 أبريل / نيسان، (أذرتاج) كتبت النائبة الاولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا في حسابها الرسمي على الانستغرام عن معارك أبريل. وجاء في التدوينة انه "لقد مرت خمس سنوات على معارك أبريل. أسأل الله تعالى الرحمة لجميع شهدائنا الذين استشهدوا من أجل الوطن. يحفظ الله شعبنا دائما ويعطي السلام والطمأنينة وأيام سعيدة لأذربيجان الأم!".

AZERTAG.AZ : النائبة الاولى للرئيس الاذربيجاني تكتب في حسابها الرسمي على الانستغرام عن معارك أبريل

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