باكو، 2 ابريل / نيسان، (أذرتاج) نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية هوروفلو بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني. يمكن مشاهدته في هذا الرابط: https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16173734732442925650.mp4

AZERTAG.AZ : مقطع فيديو لقرية هوروفلو بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)

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