صندوق النفط يحصل على 29.1 مليون دولار من بيع الغاز الطبيعي والمكثفات من "شاه دنيز" في العام الجاري
AzerTAg.az
٠٢.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٥٣]
باكو، 2 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
حصل صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني على 29 مليونا و166 ألف دولار من الإيرادات من بيع الغاز الطبيعي والمكثفات من حقل "شاه دنيز" في الفترة ما بين أشهر يناير – مارس من العام الجاري.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن قسم العلاقات العامة في الصندوق ان عائدات صندوق النفط من مشروع "شاه دنيز" في عام 2020 بلغت 293.9 مليون دولار.
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