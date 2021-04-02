صندوق النفط يحصل على 29.1 مليون دولار من بيع الغاز الطبيعي والمكثفات من "شاه دنيز" في العام الجاري

باكو، 2 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

حصل صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني على 29 مليونا و166 ألف دولار من الإيرادات من بيع الغاز الطبيعي والمكثفات من حقل "شاه دنيز" في الفترة ما بين أشهر يناير – مارس من العام الجاري.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن قسم العلاقات العامة في الصندوق ان عائدات صندوق النفط من مشروع "شاه دنيز" في عام 2020 بلغت 293.9 مليون دولار.