صندوق النفط يحصل على 953.4 مليون دولار من "أذري – جيراق – جونشلي"
AzerTAg.az
٠٢.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٢٣]
باكو، 2 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
حصل صندوق النفط الاذربيجاني على 953 مليون و498 ألف دولار أمريكي في إطار تنفيذ مشروع تطوير حقلول النفط والغاز "أذري – جيراق - جونشلي" في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر.
افادت وكالة اذرتاج قسم العلاقات العامة في الصندوق ان عائدات صندوق النفط من مشروع "أذري – جيراق - جونشلي" في عام 2020 بلغت 3 مليارات و522.7 مليون دولار.
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