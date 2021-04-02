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    صباح يتعاقد مع مدرب صربي

    ٠٢.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٤٠]

    باكو، 2 أبريل، أذرتاج

    رامن قولييف الذي يقوم بمهام المدير الفني في نادي صباح باكو لكرة القدم عقب استقالة ويسينتي غوميس اتخذ له مدربا مساعدا آخر.

    أفادت أذرتاج أن الصربي ميلوش يفتيج يقوم بمهام مدرب مساعد للتدريب البدني خلال مدة عقد موقع عليه يمتد شهرين اثنين.

    يذكر أن المدرب الصربي هو الثالث عقب المدربين المساعدين السابقين هما رشاد قولييف وايلكين حاجييف حيث غادر النادي المدربان المساعدان بابايف وغروس اثر فسخ عقد المدير الفني غوميس.

     

    AZERTAG.AZ :صباح يتعاقد مع مدرب صربي
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