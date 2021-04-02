أذربيجان وتركيا توقعان مذكرة تفاهم بشأن التجارة الرقمية

باكو، 2 أبريل، أذرتاج

تم التوقيع في 2 ابريل اليوم على مذكرة تفاهم بشأن التجارة الرقمية بين أذربيجان وتركيا.

أفادت أذرتاج عن وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف قوله إن مذكرة تفاهم تعطي دفعة لتوسيع العلاقات التجارية في مستوى جديدة والاتجار بالسلع والخدمات بوسائل عصرية وتنمية عملية الرقمنة في البلدين.

يذكر أن حفل التوقيع نظم على هامش ملتقى العمل الأذربيجاني التركي في باكو اليوم وجرى في الملتقى التي حضرت وزيرة التجارة التركية رخصار بكجان ومنظمات ريادة العمل لكلا البلدين تبادل الاراء حول آفاق تنمية التعاون.