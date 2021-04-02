انخفاض عدد الأهالي في جورجيا

تبيليسي، 2 أبريل، أذرتاج

انخفض عدد الأهالي في جورجيا العام الماضي.

قالت جهاز الاحصاءات الجورجي في بيان إن البلد ولد فيه عام 2020م 46 ألفا و520 مولود ومنهم 24 الفا و289 مولود و22 الفا و231 مولودة.

وجاء في البيان أن العام الماضي شهد توفي 50 الفا و537 شخص وذلك اكثر بنسبة 3ر8 في المائة قياسا الى عام 2019م.

كما اشار الى أن عدد عقود القران العام الماضي كان 16 الفا و359 عقد قران وذلك اقل بنسبة 7ر29 في المائة مقارنة بعام 2019م السابق.

كما أن عدد الطلاق تراجع بنسبة 8ر31 في المائة قياسا الى عام 2019م وكان 7 الاف و643 طلاق.

عزيزوف مراسل اذرتاج