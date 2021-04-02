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    اجتماع لمجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة في موسكو

    ٠٢.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٢٨]

    موسكو، 2 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    عقد اجتماع لمجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة في المركز العسكري الدولي في موسكو.

    افادت وكالة اذرتاج ان وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف شارك في الاجتماع.

    ناقش المشاركون مسودات الوثائق التي تهدف إلى زيادة توسيع التعاون في المجالات السياسية والإنسانية الأجنبية والتفاعل المتعلق بالأمن.

    وتبادل رؤساء الوفود وجهات النظر حول التعاون في شكل الاتحاد وقضايا الساعة في جدول الأعمال الدولي وحددوا موعد ومكان الاجتماع المقبل لوزارة الخارجية.

    سيعقد الاجتماع في 14 أكتوبر 2021 في مينسك عشية الاجتماع السنوي لمجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة.

    تمت الموافقة على مشروع نداء موجه من رؤساء دول كومنولث الدول المستقلة إلى شعوب رابطة الدول المستقلة والمجتمع الدولي بمناسبة الذكرى الثمانين لبداية الحرب الوطنية العظمى 1941-1945.

    وستُرسل المسودتان المعتمدتان من وزارة الخارجية إلى مجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة للنظر فيها. وتتعلق هذه الوثائق بالتعاون في مجال الجيوديسيا ورسم الخرائط والاستشعار عن بعد للأرض وإنشاء منظمة أساسية في مجال التدريب التشغيلي والاستراتيجي لضباط القوات المسلحة.

    تمت الموافقة على الخطط المتوسطة الأجل لتنفيذ الاستراتيجيات القائمة - التعاون في مجال الثقافة البدنية والرياضة والشباب والسياحة.

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