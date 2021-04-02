دوري الدرجة الاولى: صباح الرديف – زاقاتالا 3-4

باكو، 2 أبريل، أذرتاج

تغلب زاقاتالا على صباح الرديف باكو مضيفه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة التاسعة عشرة بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 95 المنظمة على ملعب باكو الاولمبي قادها الحكم أومودلو دون حضور جماهير.

وسجل اهداف صاحب الارض الثلاثة كريم زاده د24 ومحرملي د64 وعبد الله يف مرماه د90 فيما جاءت اهداف الضيف الاربعة من طرف تيموروف د45 من ركلة الجزاء ود54 وصادقوف د48 وحيدروف د71.

وعاقب الحكم 5 لاعبين من صباح الرديف ولاعبين من زاقاتالا بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم وتأجيل استئناف المباراة فيما طرد لاعبا من صاحب الارض بالبطاقة الحمراء د39.

واضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع الى الفترة الاولى و6 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا الفوز يشارك زاقاتالا في الصدارة الثلاثة برصيد 40 نقطة فيما استقر صباح الرديف بالمركز الرابع برصيد 29 نقطة.