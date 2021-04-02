بحث آفاق تطوير العلاقات العسكرية الفنية بين أذربيجان وتركيا

باكو، 2 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

التقى وزير الانتاج الحربي الاذربيجاني مدد قولويف اليوم مع نائب رئيس لجنة الانتاج الحربي التركية مصطفى مراد شيكر والوفد المرافق له.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الإنتاج الحربي الأذربيجانية ان الجانبين ناقشا خلال اللقاء الوضع الحالي وآفاق تطور العلاقات العسكرية الفنية بين أذربيجان وتركيا وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

أبلغ الوزير مدد قولويف السفير أن وزارة الإنتاج الحربي الأذربيجانية تأسست في عام 2005 بمبادرة من الرئيس إلهام علييف من أجل الحفاظ على مستوى عال من الاستعداد القتالي لقواتنا المسلحة. وتحدث الوزير عن الانتصار الكبير لأذربيجان في الحرب الوطنية التي دامت 44 يوما وأبلغ الضيف عن الأضرار التي سببتها هجمات الجيش الأرمني.

وأشار الوزير إلى أن العلاقات الودية بين الرئيس الأذربايجاني إلهام علييف والرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد ساهمت بشكل كبير في تطوير العلاقات بين كلا البلدين.

كما ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال الصناعة العسكرية وآفاق تطوير التعاون الثنائي لبناء علاقات أكثر فعالية في المستقبل.

وفي الختام، شكر نائب رئيس لجنة الانتاج الحربي التركية مصطفى مراد شيكر الوزير مدد قولويف على اللقاء الودي.