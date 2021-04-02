نفطجي الرديف يدمر الجيش الرياضي بسبعة دون رد

باكو، 2 أبريل، أذرتاج

دمر نفطجي الرديف باكو نادي الجيش الرياضي ضيفه بسبعة أهداف دون رد في الجولة التاسعة عشرة بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 94 المنظمة على ملعب الخطوط الجوية التركية لكرة القدم قادها الحكم حاجييف دون حضور جماهير.

وسجل اهداف صاحب الارض عسكروف د33 وعلي زاده د36 من ركلة الجزاء ود69 وزمانوف د47 وجمالوف د57 وقهرمانلي د85 ومرسلوف د90+5.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من صاحب الارض ومثلهم من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة والاحتجاج على قرار الحكم.

وما اضاف الحكم وقتا بدل الضائع الى الفترة الاولى بينما اضاف 6 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا الفوز ارتفع نفطجي الرديف الى المركز الثالث برصيد 40 نقطة مشاركا في صدارة الترتيب الثلاثة بينما تراجع الجيش الرياضي الى المركز التاسع برصيد 14 نقطة.