توران طاووس يظفر بالفوز على قراباغ الرديف

طاووس، 2 أبريل، أذرتاج

ظفر توران طاووس بالفوز على قراباغ الرديف اغدام ضيفه بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة عشرة بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 93 المنظمة على ملعب طاووس المركزي قادها الحكم جباروف دون حضور جماهير.

وفتح الحساب جعفروف د17 لصالح صاحب الارض ورد عليه مصطفايف د60 إلا أن جعفروف ضاعف الحساب د65 وحسم الحساب.

وعاقب الحكم 4 لاعبين ومسؤولا من صاحب الارض و3 لاعبين ومسؤولا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأخير استئناف المباراة والاحتجاج على قرار الحكم.

وما اضاف الحكم وقتا بدل الضائع الى الفترة الاولى بينما اضاف 5 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا الفوز حافظ توران طاووس على صدارته الترتيب برصيد 40 نقطة فيما ظل قراباغ الرديف بالمركز الخامس برصيد 27 نقطة.