باكو، 3 أبريل / نيسان، (أذرتاج) نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو قرية توراباد بمحافظة زنقيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني. احتلت القوات المسلحة الأرمينية قرية توراباد في عام 1993. قام الجيش الأذربيجاني الشجاع بتحرير القرية من وطأة الاحتلال الارمني في 21 أكتوبر من عام 2020. تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو: https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16174322433051214202.mp4

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية توراباد المحررة في محافظة زنقيلان (فيديو)

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