  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية توراباد المحررة في محافظة زنقيلان (فيديو)

    ٠٣.٠٤.٢٠٢١ [١٤:٤٧]

    باكو، 3 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو قرية توراباد بمحافظة زنقيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    احتلت القوات المسلحة الأرمينية قرية توراباد في عام 1993. قام الجيش الأذربيجاني الشجاع بتحرير القرية من وطأة الاحتلال الارمني في 21 أكتوبر من عام 2020.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/1/16174322433051214202.mp4

    AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية توراباد المحررة في محافظة زنقيلان (فيديو)
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٢.٠٤.٢٠٢١ [٢٠:٢٢]
    مقطع فيديو لقرية هوروفلو بمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
    ٠١.٠٤.٢٠٢١ [٢١:١٣]
    مناقشة آفاق تطوير التعاون العسكري التقني بين أذربيجان وتركيا
    ٠١.٠٤.٢٠٢١ [١٥‎:٤٨]
    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية أودقون لمحافظة زنجيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
    ٣١.٠٣.٢٠٢١ [٢١:٢٠]
    احياء ذكرى ضحايا مجزرة الاذربيجانيين في مدينة شوشا
    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية توراباد المحررة في محافظة زنقيلان (فيديو)