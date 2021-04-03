العثور على اسلحة وذخائر ومعدات قتالية للعدو في خوجاوند
AzerTAg.az
٠٣.٠٤.٢٠٢١ [١٥:٢٠]
أغجبدي، 3 أبريل / نيسان، (اذرتاج)
تتواصل عمليات كشف وضبط الاسلحة والذخائر التي تركها الجيش الارميني في الاراضي الاذربيجانية المحررة من الاحتلال خلال الحرب الوطنية.
قال القسم الاقليمي لوزارة الداخلية في محافظة برده لوكالة اذرتاج ان سكان قضاء أغجبدي حسين علييف عثر في منطقة خوجافند المحررة على مدفع رشاش و98 طلقة رشاشة وقاذفتين و13 قاذفة قنابل وقنبلة يدوية و7 قذائف مختلفة وذخائر أخرى.
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