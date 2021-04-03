أذربيجان: تسجيل 2392 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و1063 حالة شفاء ووفاة 31 شخصا

باكو، 3 أبريل/ نيسان، (أذرتاج)

سجلت إصابة 2392 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 1063 مصاب هذا المرض وتوفي 31 شخصا مصابا بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 268 ألف و714 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 240 ألف و870 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3 آلاف و648 مريض ويستمر علاج 24196 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و916 ألف و745 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 15585 فحص طبي.